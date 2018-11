Martina Calcio in lutto per la prematura scomparsa di un loro tesserato: possibile suicidio per un giovane 19enne

L’Asd Martina Calcio non è scesa in campo questo pomeriggio a causa della morte prematura di un giovane calciatore della squadra. Il club che partecipa al campionato Promozione ha infatti comunicato su Facebook la notizia del rinvio della gara contro l’Audace Barletta.

«Con profondo rammarico l’Asd Martina Calcio 1947 partecipa all’immenso dolore della famiglia nel ricordo di Fabiano Colucci. Il nostro Under classe ’99 che è venuto a mancare. Non ci sono parole per dare seguito ad una notizia così sconvolgente che ha colpito tutta la società, dirigenza, squadra, settore tecnico e giovanile con grande tristezza. In segno di cordoglio la partita odierna Audace Barletta–Martina Calcio non verrà disputata».

Come si legge dal comunicato, il giocatore Fabiano Colucci, nato a Montalbano, frazione di Fasano (Br), classe ’99, è stato trovato senza vita nel garage di casa. A scoprire il corpo è stato il capitano della squadra, Marco Amato che doveva incontrarsi proprio col giovane tesserato del Martina Calcio. Secondo alcune ricerche, pare che si tratti di suicidio. Il calciatore stava infatti attraversando un momento molto complicato dopo la separazione dei genitori. Il Presidente del club ha dichiarato: «Questa notizia ci ha sconvolti, ho chiesto il rinvio alla Lega, non riusciamo a spiegarci il motivo di un avvenimento così sconcertante».