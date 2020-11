Calcio Estero NEWS LIVE: Boateng prepara l’addio, il papà di Haaland spegne i rumors

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Il sogno di Rooney – L’ex attaccante del Manchester United vuole iniziare al più presto la carriera da allenatore. Le sue parole.

Irlanda, il ct Kenny sotto accusa – La Federcalcio irlandese (FAI) ha aperto un’indagine disciplinare nei confronti del commissario tecnico Stephen Kenny dopo che questi sia stato “pizzicato” a mostrare un video motivazionale prima della partita contro l’Inghilterra, il cui contenuto era fortemente anti-inglese, tanto che gli stessi giocatori sono rimasti scioccati dalla visione del video. Si suppone che le immagini abbiano mostrato momenti politici della storia dell’Irlanda, nonché le immagini del Lasdowne Road Riot, ossia quando gli hooligans entrarono in campo nel corso dell’amichevole giocata fra le due nazionali nel 1995, con un bilancio complessivo di 20 feriti e 40 arresti.

Chelsea, le parole di Lampard – Il tecnico dei Blues ha parlato delle cinque sostituzioni: «Penso che sia un argomento da affrontare nuovamente on i club. La situazione non è cambiata da quando avevamo cinque sostituti alla ripresa del campionato. I giocatori sono sotto uno stress incredibile, specialmente coloro che giocano in Europa. Ovunque vi sono cinque sostituzioni ed è una cosa che dobbiamo rivalutare».

Bayern Monaco, parole di addio di Boateng – Il giocatore dei bavaresi ha parlato così del suo futuro: «Personalmente mi piace molto scoprire nuove città, culture e persone. Non mi piace stare a lungo nello stesso posto. Quindi Parigi, Londra e non solo. In generale le città europee sono davvero interessanti per me. Ho sempre detto che voglio provare qualcosa di nuovo e accettare una nuova sfida. Mi sento molto bene, sono in una forma incredibile e negli ultimi mesi ho aiutato la squadra».

Borussia Dortmund, il padre di Haaland spegne i rumors – Il papà di Erling Haaland ha spento i rumors che circolavano sul futuro di suo figlio: «Futuro? Ancora non abbiamo parlato di questo. Credo che gli piacerebbe vincere alcuni titoli col Dortmund. Questo è il suo obiettivo. Erling può fare grandi progressi in Germania, andare altrove non è una priorità al momento».