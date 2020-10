Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Il rinnovo di Gigio – Secondo QS, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe facilitare la trattativa fra Milan e Mino Raiola per il prolungamento del contratto di Gianluigi Donnarumma.

Il no della Juventus – Adama Traoré non è un obiettivo della Juventus. Lo riferisce Fabrizio Romano segnalando come la valutazione del giocatore da parte del club inglese (100 milioni) rappresenti un ostacolo troppo grande da superare.

Torino, fiducia a tempo – Davide Nicola e Roberto Donadoni sono i primi nomi fatti per la possibile sostituzione di Marco Giampaolo al Torino. Più defilato Moreno Longo.