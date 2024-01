Calciomercato Fiorentina, Vargas si avvicina: oggi l’assalto

Calciomercato Fiorentina, oggi il primo assalto a Ruben Vargas dell’Ausburg: offerta da cinque milioni più bonus

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo oggi, con Ruben Vargas primo obiettivo della Viola. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza oggi presenterà la prima offerta all’Ausburg per l’esterno svizzero, che in questa stagione ha totalizzato 15 presenze, con un gol e un assist a referto. La prima offerta sarà di cinque milioni, con una serie di bonus che porteranno nelle casse dei tedeschi otto milioni.

La sensazione dalla Germania, prosegue il quotidiano romano, è che la risposta alla prima offerta sarà un no, ma ci sarà ancora molto margine di trattativa tra le due parti. L’Ausburg aspetta infatti che i toscani alzino la parte fissa ad almeno sei milioni. Il calciatore intanto ha già un principio di intesa con i viola e apprezza Firenze come destinazione. Dirigenza al lavoro per chiudere il prima possibile: nonostante i tempi siano molto brevi, la volontà della società è quella di portare l’esterno, se possibile, in Arabia Saudita per le sfide di Supercoppa con Napoli, Lazio e Inter.