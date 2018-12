Milan, André Silva: «Restare al Siviglia? Nessuno sa che succederà»

Calciomercato, Milan. André Silva sul suo futuro: «Restare al Siviglia? Nessuno può sapere quel che succederà»

Intervistato da Larguero il portoghese André Silva parla del suo futuro senza tuttavia confermare nulla per ora, ecco le parole del calciatore:« A me piace giocare qua nel Siviglia, ma nessuno può sapere quello che succederà poi». Un piccola conferma comunque la da la società spagnola, il Siviglia infatti sembra essere molto soddisfatto del rendimento dell’attaccante. Il club ha dichiarato di essere pronto a versare al Milan i 39 milioni stabiliti per il riscatto.