Calciomercato Atalanta, Barrow in prestito per maturare e poi rientrare a Bergamo: sono due club i interessati alla punta

L’Atalanta ha messo in conto di perdere Musa Barrow. In maniera calcolata, però. Perché l’attaccante gambiano è molto giovane e vanta grandi margini di crescita. Per questo a Bergamo avrebbero deciso di cederlo un anno in prestito per poi riaccoglierlo più completo.

In nerazzurro, d’altronde, lo spazio è limitato dalla grandezza di un bomber di razza come Zapata. Ecco perché Barrow è pronto a vivere l’esperienza di una stagione in un’altra piazza. Due, in particolare, i club interessati: il Lecce neo promosso in Serie A e l’Empoli neo retrocesso in B. Una scelta delicata, anche questa, per il processo di maturazione del ragazzo.