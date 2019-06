Calciomercato Atalanta, cinque contropartite per arrivare a Lazzari

Calciomercato Atalanta, pronto un ventaglio di cinque contropartite per la Spal nel tentativo di mettere le mani su Lazzari

L’Atalanta vuole mettere le mani su Lazzari. Uno degli esterni più interessanti della Serie A, uno degli ingranaggi più intriganti – con ogni probabilità – per il 3-4-3 di Gasperini. Che sugli esterni ha bisogno di sostanza, ma anche di qualità.

Quella che il fiore all’occhiello della Spal può per certo garantire. E che gli orobici vogliono ora, con vista sulla Champions League, a tutti i costi. Tanto da aver pensato ad un ventaglio di cinque contropartite addirittura in favore dei ferraresi. I nerazzurri, infatti sono pronti a valutare le uscite di Sportiello o Berisha tra i pali, di Reca sulla corsia mancina dove la Spal con ogni probabilità perderà Fares e di Cornelius o Barrow, magari mantenendo in questo caso il diritto di recompra, in attacco.