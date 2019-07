Calciomercato Atalanta: Ferrari per il dopo Mancini? Le ultime

Con la Roma a un passo dal classe 1996, la dirigenza nerazzurra pensa al difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari

Gianluca Mancini è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. L’incontro con la dirigenza giallorossa è previsto per le prossime ore, con le parti vicine a chiudere il trasferimento sulla base di 20 milioni di euro più 3-5 di bonus.

Con un centrale in uscita, Gasperini ha chiesto un sostituto di livello. Per questo motivo, come spiega La Gazzetta dello Sport, si fa sempre più concreta la pista che porta a Gian Marco Ferrari, reduce da una buona stagione con il Sassuolo.