Calciomercato Atalanta, cosa manca ai nerazzurri e quali sono i nomi sul piatto? Il resoconto completo

Calciomercato Atalanta, cosa manca alla squadra per lottare per lo Scudetto: l’analisi tra obiettivi, necessità e possibili mosse a gennaio

Il calciomercato. Un luogo pieno di nomi, pochissime realtà e una gara a chi becca la notizia per primo (competizione editoriale). Al di là di ciò, l’Atalanta è in piena lotta per lo Scudetto, e la sessione di gennaio è una grande opportunità per completare una rosa già di per sé competitiva. La domanda sorge spontanea: cosa manca ai nerazzurri per compiere il grande salto?

Le richieste di Gasperini

Partiamo in primis dalle richieste del tecnico. Gasperini ha esplicitamente richiesto un centrocampista e un altro attaccante per due semplici motivazioni: il primo per far rifiatare un Marten De Roon che nonostante gli anni sta giocando tutte le partite, escludendo un Pasalic che può arrivare fino ad un certo punto e infine un Sulemana non all’altezza; il secondo per avere un’altra seconda punta aspettando la consacrazione di Zaniolo e Samardzic (e anche per raccogliere una possibile eredità estiva). Ovviamente non sono previste cessioni dei big in inverno.

Calciomercato Atalanta, i nomi per reparto (e la situazione)

CENTROCAMPISTI

FRENDRUP: Il sogno nel cassetto di Gasperini con l’Atalanta che ha già fatto due offerte: passando dai 15 ai 18 milioni (più bonus). Il Genoa ne vuole 25, con i nerazzurri che potrebbero proporre una contropartita.

BONDO: Il piano B alla Hien, ad oggi uno dei migliori giocatori del Monza nonostante la caduta libera dei biancorossi. Osservazione sempre costante seppur ad oggi manchi la “pistola fumante”.

ARNE ENGLES: L’ultimo nome, ma non meno importante. A centrocampo è il leader del Celtic, e l’Atalanta ha voluto approfondire dopo il mancato arrivo di O’Riley. I biancoverdi vogliono 25 milioni di euro (staremo a vedere la prossima mossa).

SUSLOV: Un vecchio pallino estivo nerazzurro quando a giugno il Verona pretendeva ben 20 milioni di euro.

ATTACCANTI

CHERKI: Il più voluto, il più desiderato, il “mister X” che l’Atalanta vuole provare a portare a casa. Dall’idea estiva al pressing degli ultimi giorni con tanto di 25 milioni di euro più bonus messi sul piatto del Lione (che vorrà però scatenare l’asta visto l’interesse del Liverpool). Ore molte calde.

RASPADORI: Ritrito e ritrito dove l’Atalanta potrebbe lanciare la sua offerta (15/18 più bonus) se dovessero saltare alcune scelte. Raspadori era già un forte obiettivo estivo dove la Dea voleva arrivare addirittura a 25.

CALVERT LEWIN: Una grande occasione offensiva. L’Atalanta vuole approfittare vista la scadenza dell’attaccante dell’Everton. Le difficoltà stanno nell’ingaggio dove il ragazzo pretende 4 milioni l’anno.

DANIEL MALDINI: Un pupillo che l’Atalanta seguiva dall’estate e che non ha mai nascosto la volontà di prenderlo. Ad oggi pista leggermente raffreddata, ma a cui basta un fiammifero acceso per accendere il fuoco.

BERARDI: Ultimo in fondo alla lista, già ricercato nel 2019 (con il ragazzo che rifiutò). Ritorno di fiamma? Dipenderà dalle intenzioni di Atalanta e soprattutto del Sassuolo.

Calciomercato Atalanta, le “occasioni”

Per gli altri reparti concreta l’opzione Biraghi e il difensore Ordonez, ma applicate solo in determinate condizioni/contesti: per il capitano della Fiorentina l’Atalanta dovrebbe battere la concorrenza del Napoli e cedere un altro esterno (anche in prestito); il secondo verrà trattato in estate. Occhio però a possibili “mister X” dietro l’angolo.