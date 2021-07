Calciomercato Atalanta: pressing del Barcellona su Romero. Le ultime

Il Barcellona non molla la presa su Cristian Romero. Il difensore argentino potrebbe lasciare l’Atalanta in estate

Il Barcellona non molla la presa su Cristian Romero. Il difensore argentino può lasciare l’Atalanta durante la sessione estiva di calciomercato.

Come riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana non può permettersi di investire i 50 milioni di euro richiesti dai bergamaschi. Operazione possibile solo in prestito, scelta al momento non condivisa dalla Dea.