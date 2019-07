Calciomercato Atalanta: sogno Politano per l’attacco

Politano non rientra nei piani dell’Inter di Conte: l’Atalanta l’ha messo nel mirino e studia il grande sogno di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni, Matteo Politano sarebbe fuori dal progetto tattico di Antonio Conte. Per questo motivo l’entourage dell’attaccante si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

Una nuova avventura per il giocatore potrebbe portarlo nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un altro rinforzo per il proprio reparto d’attacco. L’indiscrezione è rilanciata da Tuttosport, che spiega come l’esterno romano si incastri perfettamente nei meccanismi offensivi della Dea di Gasperini. Chissà se la trattativa non si possa incendiare nei prossimi giorni.