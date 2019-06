Calciomercato Atalanta: le ultime sulla pista che porta ad Osimhen

Calciomercato Atalanta: le ultime sulla pista che vorrebbe gli orobici sulle tracce dell’attaccante Osimhen dello Charleroi

L’Atalanta guarda al Belgio. Dove, nelle fila dello Charleroi, si sta disimpegnando piuttosto bene Victor Osimhen. Attaccante classe 1998 che, a suon di convincenti prestazioni, ha catturato l’attenzione di tanti club europei. Solo in Italia, appunto, gli orobici ma anche il Milan.

Nonostante la stampa locale desse quasi per definita l’operazione verso Bergamo, però, tra le parti non è stata ancora trovata l’intesa. Anzi. Pare infatti che lo Charleroi prenda tempo nella speranza di innescare un’asta internazionale: Percassi monitora la situazione, ma senza affondare il colpo. Almeno per ora.