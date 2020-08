Calciomercato Atletico Madrid, offerta dal Besiktas per Kalinic: l’attaccante croato piace al club turco, i colchoneros ci pensano

Nikola Kalinic non verrà riscattato dalla Roma e nei prossimi giorni tornerà all’Atletico Madrid. Per il croato si muove però il Besiktas, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com.

L’attaccante di proprietà dei colchoneros – 5 gol in 19 presenze con la Roma, club dove ha giocato nell’ultima stagione – piace al club turco. Sarà difficile rivederlo in Spagna, ma nel frattempo la società madrilena di pensa su.