Calciomercato, Balotelli sogna il ritorno in Serie A: tre club su di lui

Calciomercato, Balotelli sogna il ritorno in Serie A: tre squadre sull’attaccante svincolato dal Marsiglia

Mario Balotelli sogna il ritorno in Italia, nella Serie A che ha lasciato per cercare fortuna in Francia. L’attaccante classe ’90, attualmente svincolato, ha giocato l’ultima stagione al Marsiglia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante ci sarebbero tre squadre di Serie A, ovvero Fiorentina, Parma e Sampdoria. Resta l’ostacolo relativo all’ingaggio: Balotelli al Marsiglia percepiva 4 milioni di euro, cifra che le squadre interessate farebbero fatica a garantirgli.