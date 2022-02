Benevento, avventura brasiliana per Lapadula?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pronta un’avventura all’estero per Lapadula: il Palmeiras starebbe pensando all’attaccante del Benevento

Il Palmeiras avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Benevento, Gianluca Lapadula. In rottura con i sanniti, già a gennaio era stato accostato ad alcune squadre italiane: Venezia, Sampdoria, Lazio e Cagliari.

Ora, per il classe ’90, potrebbe esserci la possibilità in Brasile per non rischiare di restare senza giocare fino a giugno. A riportarlo Tuttosport.