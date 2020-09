Calciomercato Benevento, è fatta per Iago Falque

Calciomercato Benevento: i giallorossi avrebbero chiuso la trattativa per Iago Falque dal Torino

Il Benevento batte un nuovo colpo di livello per l’attacco. Dopo settimane di trattative l’affare con il Torino per Iago Falque, come riportato da Sky Sport, sarebbe ormai cosa fatta.

Lo spagnolo, nell’ultima stagione al Genoa, non rientra nei piani di Giampaolo e sarebbe pronto a vestire la maglia giallorossa. I due club hanno limato anche gli ultimi dettagli della trattativa, che dovrebbe farsi in prestito secco.