Calciomercato Benzema, arriva la decisione sul ritorno in Europa

Le ultime sul possibile ritorno in Europa di Karim Benzema, attaccante francese di proprietà dell’Al Ittihad

L’edizione odierna de L’Equipe, riporta una clamorosa svolta sul futuro di Karim Benzema. L’attaccante francese avrebbe infatti voluto lasciare l’Arabia Saudita per far ritorno in Europa, dove il Lione era pronto ad accoglierlo.

Il fondo PIF, proprietario dell’Al Ittihad, avrebbe però bloccato completamente l’operazione. Benzema dovrà quindi rimanere in Arabia, tornando a giocare titolare già nella finale di Kings League in programma la prossima settimana.