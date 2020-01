Calciomercato Bologna, Sabatini lavora con l’Inter per Dimarco

Calciomercato Bologna, dopo il dietrofront di Ibanez Sabatini e Bigon sono alla ricerca di un altro difensore centrale

In casa Bologna c’è l’assoluta necessità di acquistare un difensore centrale. Sembrava tutto fatto per Ibanez salvo poi il cambio di decisione del calciatore che ha preferito altri lidi. Così ai felsinei non rimane altro che rimettersi a lavoro in questi ultimi dieci giorni di mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport Mihajlovic avrebbe voluto Juan Jesus: il calciatore infatti poteva essere impiegato sia in difesa che come esterno e così sarebbe andato a coprire due ruoli. Sabatini e Bigon invece stanno sondando la pista per Dimarco dell’Inter: operazione che si concluderebbe con un prestito.