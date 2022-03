Bologna, l’ultima idea è Lucca del Pisa: in uscita Hickey piace al Milan

Il Bologna studia alcuni colpi per il futuro e uno di questi sarebbe Lucca del Pisa, mentre in uscita al Milan piace Hickey

Il Bologna starebbe valutando alcuni nomi per il mercato estivo e tra questi, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino Lorenzo Lucca.

L’attaccante del Pisa piace e non poco a Di Vaio e in Serie B aveva iniziato molto bene la stagione. In ottica uscite il Milan ha messo gli occhi su Aaron Hickey.