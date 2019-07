Calciomercato Brescia: due obiettivi per ogni reparto

Ecco la lista dei possibili obiettivi delle Rondinelle, reparto per reparto. E se Cellino conferma Tonali…

Non solo conferme importanti per il Brescia che punta a rinforzarsi con un paio di obiettivi per reparto. Secondo La Gazzetta dello Sport in attacco i nomi più caldi sono quelli di Alberto Cerri del Cagliari e Alberto Paloschi della SPAL.

A centrocampo spuntano due ex juventini: Emanuele Giaccherini del Chievo e lo svincolato Simone Padoin. In difesa Cellino ha messo nel mirino Giangiacomo Magnani del Sassuolo ma il profilo in cima alla lista è quello di Aymen Abdennour a fine prestito al Marsiglia dal Valencia. Trattativa con gli spagnoli sulla base di 2 milioni di euro.