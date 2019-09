Calciomercato Brescia, il voto al mercato delle Rondinelle

Calciomercato Brescia, il voto al calciomercato delle Rondinelle. Due big d’esperienza in attacco, un gigante in difesa e Tonali…

Il colpo decisivo di Cellino è stata la conferma di Tonali, nonostante le tantissime offerte per uno centrocampisti più ambiti della A. Attacco completamente rivoluzionato con l’arrivo di Balotelli e Matri – colpo last minute -, oltre ad Ayé.

Il Brescia per il ritorno in A si è rinforzato in tutti i reparti, in porta con Joronen dal Copenhagen, in difesa con il gigante Chancellor e Magnani. A centrocampo anche in prospettiva con l’arrivo di Zmrhal dallo Slavia Praga e l’altro colpo sul gong, Romulo dalla Lazio. Solo cessioni minori: Romagnoli, Martinelli Dall’Oglio e Cortesi, peccato per le trattative sfumate nel finale come quella per Ceccherini ma Cellino ha rinforzato decisamente la squadra.

VOTO 7