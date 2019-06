Calciomercato Brescia, Nikolov osservato speciale

Una nuova idea dalla Macedonia. Il Brescia osserva Boban Nikolov e presto potrebbe formalizzare un’offerta. I dettagli

Al momento si tratta solo di un’idea, che però potrebbe prendere forma nei prossimi giorni. Secondo Tuttomercatoweb il Brescia si è interessata al centrocampista macedone classe ’94 Boban Nikolov.

È finito sul taccuino degli osservatori delle Rondinelle dopo una buona stagione al MOL Vidi e si puó considerare in uscita, l’Italia al momento sarebbe la destinazione più gradita. Nei prossimi giorni la dirigenza del Brescia potrebbe formalizzare un’offerta da circa un milione di euro, in attesa di conoscere il futuro di Tonali una buona alternativa per il centrocampo potrebbe essere Nikolov.