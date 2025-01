Calciomercato Cagliari, Lapadula lascia i rossoblù? Le ultime sull’attaccante: la volontà è chiara!

Calciomercato Cagliari, Gianluca Lapadula lascia i rossoblù già a gennaio? Le ultimissime sull’attaccante: la volontà è chiara. Dettagli

In questa finestra di calciomercato invernale 2025, il Cagliari starebbe cercando di alleggerire la rosa per finanziare un importante acquisto in avanti. Tra i nomi delle possibili cessioni a gennaio ci sarebbe anche quello dell’attaccante Gianluca Lapadula.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha fino a questo momento rifiutato ogni proposta ricevuta dagli altri club. L’attaccante italo-peruviano ha espresso chiaramente il desiderio di continuare la sua avventura con la maglia rossoblù. Situazione da monitorare.