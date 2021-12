Calciomercato Cagliari: piace Amrabat della Fiorentina. I dettagli

Calciomercato Cagliari: nel mirino Amrabat. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono anche altri due club di Serie A

Il Cagliari vorrebbe rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Uno degli obiettivi per la sessione invernale di calciomercato è Sofyan Amrabat, centrocampista classe ’96 in odore di addio alla Fiorentina per lo scarso minutaggio ricevuto dal tecnico Vincenzo Italiano.

La concorrenza in Serie A, però, è forte. Sulle tracce dell’ex calciatore del Verona ci sono anche Sampdoria e Torino. Non sarà facile per il Cagliari superare le rivali.