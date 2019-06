Calciomercato Cagliari: secco no all’Atalanta per Pavoletti

L’Atalanta era molto interessata a Leonardo Pavoletti ma il Cagliari ha chiuso qualsiasi porta: l’attaccante rimarrà in Sardegna

Giulini l’aveva promesso. L’unico big che lascerà il Cagliari sarà Barella (vicinissimo all’Inter). Cragno, Pavoletti e Joao Pedro rimarranno in Sardegna per costruire un grande Cagliari per la prossima stagione.

Il diktat del presidente è stato recepito dal ds Carli che non appena l’Atalanta si è affacciata per chiedere informazioni per Pavoletti, ha chiuso qualsiasi porta. Incedibile. Gli orobici avevano pensato al Pavoloso per sostituire Zapata.