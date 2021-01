Calciomercato Cagliari, si lavora a centrocampo: tante trattative aperte

Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono molto attivi sul mercato sul fronte centrocampista con tante trattative aperte

C’è tempo fino alle 20 di lunedì per provare a portare Erick Pulgar in Sardegna. Il Cagliari ha bisogno di un regista, ma la Fiorentina ha alzato il muro. Trattativa difficile, ma non impossibile. Intanto Oliva resta “congelato” a Cagliari. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, la trattativa con il PAOK si sarebbe arenata, mentre è viva l’asse con il Valencia, che ha un accordo du massima con l’agente dell’uruguaiano.

Resta ancora aperta la finestra con il Sassuolo per lo scambio di prestiti Peluso-Ladinetti. Il giovane sanlurese avrebbe rinnovato nei giorni scorsi con il Cagliari e lascerebbe Olbia per passare in prestito alla corte di De Zerbi. Il Cagliari però, vuole inserire Obiang nella trattativa. Infine, Ounas è ai saluti. La sua breve esperienza in terra sarda terminerà con il ritorno a Napoli per poi essere girato al Crotone.