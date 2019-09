Calciomercato, commissioni degli agenti: la FIFA fissa un limite per gli oneri dei procuratori. Ecco la normativa che regolarizza il fenomeno

Il FIFA’s Football Stakeholders Committee ha approvato una serie di passaggi per favorire l’integrità del sistema calcio. In particolare, come riportato da Calcio e Finanza, molta attenzione è stata riservata alle commissioni degli agenti.

Si è istituito un limite alle commissioni degli agenti pari al 10% del prezzo di vendita per gli agenti delle società venditrici, il 3% della retribuzione dei giocatori per i suoi agenti.