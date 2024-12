Calciomercato Como, Dele Alli in tribuna al Sinigaglia: si valuta il colpo a parametro zero

Le ultime sull’interesse del Como per Dele Alli, centrocampista inglese ex Tottenham e attualmente infortunato. Tutti i dettagli

Sorpresa al Sinigaglia per Como-Roma, con Dele Alli presente in tribuna per assistere alla partita. Una visita non casuale secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Il club lombardo starebbe infatti valutando il colpo a parametro zero dopo alcuni allenamenti dell’ex Tottenham con la squadra. Il centrocampista inglese è infatti fermo da più di un anno e mezzo e avrebbe bisogno di un periodo di preparazione atletica prima di poter tornare in campo.