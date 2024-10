Calciomercato Como, Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid. Il prezzo dell’affare

Calciomercato Como, Nico Paz potrebbe ritornare alla corte del Real Madrid. Le motivazioni dietro questo possibile affare

Nico Paz è sicuramente uno dei nomi che sta facendo molto parlare di sé in casa Como: giovinezza e qualità offensiva per una squadra che ha bisogno di salvarsi. Dall’altra parte però non si può citare il capitolo legato al calciomercato estivo: tra Serie A e soprattutto la prossima mossa del Real Madrid.

Come riportato da Schira, al di là del Milan che avrebbe chiesto informazioni sul ragazzo, ma dall’altra parte c’è anche il Real Madrid che potrebbe riscattarlo al costo di 12 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.