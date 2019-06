Calciomercato Cremonese, una conferma e un addio per ripartire

Calciomercato Cremonese, la società grigiorossa pronta a ripartire da una conferma e da un amaro addio

Comincia ad assumere i primi contorni la Cremonese che verrà. Una squadra, innanzitutto, ancora nelle mani di mister Rastelli. Il tecnico ed il vertici del club si sono incontrati negli scorsi giorni: la decisione che ne è scaturita è quella di ripartire insieme.

Chi non ci sarà, al contrario, è Castrovilli. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione e dalla convocazione di Di Biagio in Under 21, farà ritorno alla casa madre Fiorentina. Da scrivere, invece, il futuro di Agazzi, Claiton e Croce: tutti e tre sono infatti in scadenza di contratto e in attesa di sviluppi.