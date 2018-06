Dalla Russia: «Juventus su Aleksandr Golovin: sfida al Chelsea»

Aleksandr Golovin Juventus, nome nuovo per il mercato dei bianconeri: sfida al Chelsea per il gioiellino di proprietà CSKA Mosca

Aleksandr Golovin è pronto per il salto di qualità. Classe 1996 di Kaltan, il centrocampista russo è esploso nel CSKA Mosca ed ha attirato l’interesse di numerosi top club europei: 7 reti e 5 assist tra Premier Liga e Europa League, qualità e quantità che lo hanno fatto diventare uno dei cardini della Nazionale dell’est Europa. I margini di crescita del gioiellino di 22 anni sono esponenziali e c’è chi è pronto ad assicurarsi le sue prestazioni: accostato nelle scorse settimane al Napoli, Golovin è finito nel mirino di Juventus e Chelsea…

Secondo quanto sottolinea la stampa russa, Aleksandr Golovin è finito sulla lista dei desideri di bianconeri e Blues: Gazeta.ru rivela che il CSKA non si opporrebbe ad una sua cessione ma chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il portale evidenzia che la dirigenza bianconera preferirebbe raggiungere un’intesa prima dell’inizio del Mondiale di Russia 2018, per evitare così che il prezzo salga e che altri club si inseriscano nella trattativa. Recentemente gli osservatori di Borussia Dortmund, Monaco e Brighton lo hanno monitorato da vicino: asta multimilionaria in vista per il nuovo Karpin…