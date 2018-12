Prende quota il passaggio di Mariusz Stepinski dal Chievo alla Fiorentina: i viola pensano a un prestito con diritto di riscatto concordato.

Il campionato della Fiorentina non decolla e per questo la società viola interverrà sul calciomercato già nella finestra di gennaio, per regalare al tecnico Stefano Pioli i giusti rinforzi per il salto di qualità nella seconda parte della stagione. Il nome più caldo in questo momento è quello dell’attaccante del ChievoMariusz Stepinski, autore di 4 gol in questa prima parte di campionato. Secondo quanto scrive “La Nazione”, infatti, i toscani avrebbero individuato la formula giusta per portare al Franchi la punta polacca.

Nell’operazione dovrebbe entrare come contropartita tecnica il giovane attaccante Dusan Vlahovic, ma il nodo è rappresentato dalla modalità di acquisto la prossima estate dopo il prestito che scatterà fin da gennaio. I viola pensano così a un prestito con diritto di riscatto prefissato e concordato fra le parti. Sembra tuttavia che la formula non convinca i Mussi, che non vorrebbero fissare una cifra già a gennaio. Nei prossimi giorni le parti dovrebbero rivedersi ed è probabili che venga raggiunta l’intesa definitiva.

