Ikoné ha fallito alla Fiorentina. Cessione a gennaio? La situazione

Ikoné potrebbe addirittura lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato viste le ultime prestazioni tra campionato e coppa

Operazione fallita per l’attaccante della Fiorentina Ikoné. Dopo 3 anni dove i viola hanno investito ben 15 milioni di euro per il ragazzo: tanto talentuoso quanto incoerente con il gioco di Vincenzo Italiano.

Cessione in vista a gennaio? Come riportato da calciomercato.com, sarà molto difficile venderlo in quanto il costo è abbastanza elevato (soprattutto per quanto concerne l’ingaggio). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.