Calciomercato Fiorentina, dove andrà a finire Jonathan Ikoné? Quelle tre squadre vogliono fare sul serio

Calciomercato Fiorentina, dove andrà a finire l’attaccante viola Ikoné? Spuntano fuori tre ipotesi in vista di gennaio. Ecco la situazione

Jonathan Ikone è in uscita dalla Calciomercato Fiorentina e dopo 4 anni il suo ciclo a Firenze è arrivato praticamente al capolinea: con delle novità per quanto riguarda il suo futuro in quel di gennaio.

Secondo quanto riportato da RadioFirenze Viola, sull’attaccante ci sarebbero gli interessi di Bologna, Como e Torino. Dall’altra parte però non è ancora arrivata nessuna offerta.