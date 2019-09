Calciomercato Fiorentina, il voto al mercato della Viola

Calciomercato Fiorentina, il voto al mercato viola. Commisso ha rivoluzionato la squadra con i colpi ad effetto Boateng e Ribery

I grandi nomi non bastano, la Fiorentina è ancora in fondo alla classifica nonostante il grande entusiasmo delle scorse settimane per l’arrivo di Boateng e Ribery. Sono loro i colpi ad effetto di un mercato che ha rivoluzionato la rosa. Commisso punta in alto e dopo aver confermato Montella puntella tutti i reparti: Terzic, Lirola, Dalbert in difesa, a centrocampo il ritorno di Badelj, Pulgar, e i fuochi d’artificio in attacco con Boateng, Ribery, Pedro Guilherme, Duncan e il last minute R.Ghezzal dal Leicester.

I risultati non stanno ancora dando ragione ad una squadra che deve ritrovare gli equilibri dopo le cessioni importanti di Veretout e Simeone, ma Pradè ha costruito un collettivo interessante. La conferma di Chiesa è la ciliegina.

VOTO 7