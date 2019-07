Calciomercato Fiorentina, interessa Medel: per il centrocampista cileno c’è da battere la concorrenza di un club francese

La Fiorentina sarebbe interessata a riportare in Italia Gary Medel. Il centrocampista cileno potrebbe fare al caso di Montella, grazie alla sua aggressività e alla grande corsa.

Per Medel c’è da battere però la concorrenza di una big francese: come riportato dal quotidiano turco Fanatik, anche l’Olimpique de Marseille sarebbe interessato al centrocampista. Medel, oltre a ricoprire il ruolo di mediano, potrebbe anche arretrare in difesa.