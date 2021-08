Calciomercato Fiorentina: niente West Ham per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo potrebbe trasferirsi al Tottenham

Niente West Ham per Nikola Milenkovic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe saltata la trattativa tra il club inglese e la Fiorentina per il difensore serbo, sempre più vicino a lasciare i colori viola in estate.

Dietro al mancato accordo ci sarebbe anche il Tottenham, che in queste ore sta preparando l’offerta ufficiale da presentare alla Fiorentina.