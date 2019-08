Calciomercato Fiorentina, occhi su Suso per rinforzare l’attacco: ecco la distanza tra la richiesta del Milan e l’offerta

La Fiorentina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta trattando con il Milan per Suso. I viola sono alla ricerca di un elemento di spessore per rinforzare il reparto offensivo e cercano alternative a De Paul, difficile da raggiungere.

Il club di Commisso pare in grado di arrivare ad offrire fino a 30 milioni, valutazione non distante dai 30-32 più bonus richiesti dai rossoneri in mancanza di offerte che coprano la clausola. A Firenze l’estroso attaccante spagnolo firmerebbe un quadriennale da 3 milioni netti all’anno.