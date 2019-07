Calciomercato Fiorentina: pressing per Bonifazi, le ultime

La Fiorentina vuole mettere a segno un colpo in difesa e starebbe pensando a Kevin Bonifazi del Toro, che i granata reputano incedibile

L’edizione fiorentina della Repubblica riporta di come la squadra di Montella abbia bisogno di mettere a segno un colpo in difesa. Bisogno che diventerebbe obbligo in caso di addio di Milenkovic.

Per questo motivo, nelle ultime ore, sarebbero stati presi contatti con il Toro per Kevin Bonifazi, reduce da un’eccellente stagione con la maglia della SPAL. Difficilmente Mazzarri rinuncerà al suo centrale difensivo, che gode di molta stima da parte del tecnico.