Saponara piace a tutti: Parma, Samp e Udinese interessate

Calciomercato Fiorentina, Riccardo Saponara ad un bivio: arrivato un anno e mezzo fa in viola, il fantasista piace a tre club di Serie A

Un anno e mezzo tra luci e ombre per Riccardo Saponara con la maglia della Fiorentina. Il fantasista non è riuscito a trovare continuità all’Artemio Franchi, anche a causa dei ripetuti problemi fisici. Il classe 1991 ha raccolto diciotto presenze nell’ultima stagione e la dirigenza sta valutando il suo futuro: come sottolinea il Corriere Fiorentino, i club interessati non mancano…

Il quotidiano toscano rivela che Parma, Sampdoria e Udinese stanno monitorando la situazione dell’ex Empoli e Milan: le tre società nostrane hanno effettuato dei sondaggi con la dirigenza gigliata, per il momento nessuna offerta ufficiale. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, futuro tutto da scrivere…