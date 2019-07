Calciomercato Fiorentina, spunta una nuova pretendente per Simeone: dall’estero l’interesse per la punta argentina

Una nuova pretendente per Giovanni Simeone. Questa volta dall’estero, dopo l’interessamento negli scorsi giorni della Lazio. Come riporta La Nazione, infatti, a sondare il terreno per la punta argentina sarebbe ora il Monaco.

Il discorso avviato con il club transalpino sarebbe, però, slegato dalla questione Keita che coinvolge già le parti. Anche se l’idea Simeone pare nata proprio a margine di uno dei tanti contatti tra Fiorentina e Monaco per discutere del cartellino dell’esterno senegalese.