Il Brighton proverà nelle prossime ore l’ultimo affondo alla Fiorentina per portare Kouamè in Premier League

Il Brighton farà un tentativo last minute per convincere la Fiorentina alla cessione di Kouamé. L’attaccante viola, secondo quanto riportato dall’Athletic, dovrebbe essere l’ultimo tassello per la squadra di Graham Potter.

La Fiorentina negli scorsi giorni ha di fatto tolto Kouamé dal mercato, ma le sirene inglesi potrebbero far vacillare sia il club che il giocatore.