Parte con il botto il calciomercato del Manchester United. Josè Mourinho è al lavoro per potenziare la rosa a disposizione e il primo rinforzo arriva dallo Shakhtar Donetsk: è ufficiale l’acquisto di Fred, affare da circa 60 milioni di euro.

Il talentuoso mediano è reduce da un’ottima stagione con la formazione ucraina e i Red Devils hanno superato la concorrenza dei cugini del City. Il calciatore ha già svolto le visite mediche di rito ed ha messo nero su bianco il contratto fino al 30 giugno 2023. Guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione, ecco il comunicato dello United

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018