Calciomercato, il Genoa accelera per il difensore Lisandro Lopez

Il Genoa è in cerca di un difensore per rafforzare la retroguardia dopo la partenza di Armando Izzo. Nelle ultime settimane, la dirigenza della squadra ligure ha messo nel mirino il centrale del Benfica, Lisandro Lopez. I rossoblu sembrano voler accelerare la trattativa e far arrivare il prima possibile il giocatore a Genova per integrarsi alla rosa di mister Ballardini. Lisandro Lopez, sembra difatti non rientrare nuovamente nei piani del club portoghese che già a gennaio lo aveva ceduto in prestito all’Inter. Il difensore, classe 1989, che in quattro stagioni con il Benfica ha collezionato poco più di 30 presenze e 4 reti, ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, cifra troppo alta per il Genoa che proverà a convincere i portoghesi con la formula del prestito.