Calciomercato Genoa, TUTTO PRONTO per il trasferimento di Martinez. Oristanio sempre più VICINO

Calciomercato Genoa, tutto pronto per il trasferimento di Martinez alla corte dell’Inter. Si punta tutto su Oristanio

Come riportato da Repubblica, è tutto pronto in casa Genoa per salutare Martinez, ma manca soltanto l’ultimo tassello: decidere la contropartita da portare in rossoblu oltre ai 15 milioni di euro che hanno accettato.

I rossoblu vuole spingere per l’attaccante Oristanio fortemente vicino alla cessione in casa Inter nonostante il potenziale.