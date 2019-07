Calciomercato Genoa: si complica la trattativa per Roque Mesa

Si complica la trattativa per portare Roque Mesa in rossoblù: Monchi avrebbe chiesto 8 milioni, il Genoa è fermo alla metà

La strada che porta il Genoa a Roque Mesa è in salita. Dopo i contatti degli ultimi giorni, l’affare si è complicato per il Grifone visto che il direttore sportivo degli andalusi, Monchi, avrebbe chiesto 8 milioni per il giocatore.

Il Genoa vuol spenderne la metà, oppure al massimo 5 milioni, per il trentenne mediano. Ecco dunque spiegato il motivo per cui il Grifone sta valutando delle alternative come l’interista Borja Valero.