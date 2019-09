Calciomercato, il saldo delle italiane al termine della sessione: Inter e Milan le più spendaccione, Juve terz’ultima

Il calciomercato è finito, i conti sono definitivi. E, per certi versi, anche sorprendenti. Perché, a calcolare il saldo tra entrate ed uscite dei club di Serie A, emerge come la Juventus – nonostante l’ingente spesa per De Ligt – sia la il terzo club più virtuoso in Italia.

Per i bianconeri, infatti, il saldo finale è in attivo di 13 milioni. Al contrario, invece, di Inter e Milan. Che occupano il podio dei club più spendaccioni: -103 milioni per i nerazzurri e -75,5 per i rossoneri, con al terzo posto il Napoli a -72.