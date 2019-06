Calciomercato Inter: Arnautovic vuole tornare ma il West Ham…

Marko Arnautovic non ha mai dimenticato l’Inter e sarebbe felicissimo di tornare a Milano: nerazzurri per ora freddi

Marko Arnautovic lancia segnali: l’austriaco, classe 1989, vuole tornare all’Inter. Come riportato da Tuttosport, negli ultimi 9 anni Arna ha giocato ha giocato in Germania nel Werder Brema e si è poi imposto in Premier, prima con lo Stoke City e quindi col West Ham che nell’estate del 2017 lo ha acquistato per quasi 30 milioni.

Per l’austriaco, 20 gol in 58 gare di campionato con gli Hammers che ora lo valuta almeno 25 milioni. Non è chiaramente una prima scelta per l’Inter, ma Conte ha imparato ad apprezzarlo nelle stagioni vissute in Inghilterra. Arnautovic potrebbe essere un piano B più economico rispetto a Lukaku, conclude il quotidiano torinese.