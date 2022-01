Inter, per il futuro tutto su Frattesi: il prezzo fissato dal Sassuolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Frattesi sarà l’argomento caldo dell’estate 2022: è lui infatti il giocatore candidato per il centrocampo dell’Inter

Davide Frattesi è il nome per il futuro della mediana dell’Inter. I nerazzurri stanno lavorando con il Sassuolo per cercare un accordo in vista della prossima estate.

La valutazione di Carnevali sul giocatore è di 25 milioni, l’Inter invece lo valuta 15 ma c’è la % sulla futura rivendita che pesa e potrebbe incidere anche sul prezzo finale. L’idea è chiara, l’Inter punta tutto su Frattesi e molto dipenderà anche dalle uscite. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.