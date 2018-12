L’attaccante del Santos, Gabigol, è stato intervistato riguardo al suo futuro in nerazzurro ai margini della serata di gala del Brasileirao

A margine della serata di gala in cui è stato dato il premio di capocannoniere del Brasileirao con 27 gol di cui 18 di campionato, Gabriel Barbosa, o semplicemente Gabigol, è stato intervistato da Espn Brazil. L’attaccante attualmente in forza al Santos, in prestito dall’Inter, ha spiazzato i dirigenti nerazzurri con le sue dichiarazioni strizzando l’occhio al Flamengo. Ecco quanto dichiarato: «Stavo nella mia squadra del cuore, ma ho un contratto con l’Inter e a gennaio tornerò lì. Adesso voglio pensarci con calma, e dirò loro che voglio un posto dove essere felice. Ma la questione deve essere risolta in fretta. Nemmeno io so cosa succederà, anche se qui sento l’affetto della gente. Mi piacerebbe molto giocare nel Flamengo, ma non so quando succederà, ho un contratto con l’Inter, quindi a gennaio torno in Italia e parlerò con i dirigenti». Dai rumors che arrivano da Milano e dall’entourage del giocatore, pare che il ds nerazzurro, Piero Ausilio, abbia ricevuto offerte dall’Everton e dal West Ham.